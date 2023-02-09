我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

2月9日星座運勢 巨蟹會有奇遇 射手工作運不錯

科技紫微網

牡羊座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

能量的累積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

遠離是非，避免說人長、道人短。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

靈感豐富的日子，宜好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

心情開朗，享受甜美的生活。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 股票

上一則

影／Google秀新搜尋技術 糗變向世界表演「弄丟手機」

下一則

日寺廟珍藏「300年前人魚木乃伊」真相揭曉是假貨

延伸閱讀

2月7日星座運勢 金牛愛情顯被動 獅子言行要得體

2月7日星座運勢 金牛愛情顯被動 獅子言行要得體
2月6日星座運勢 巨蟹送禮審度時機、處女投資遇關卡

2月6日星座運勢 巨蟹送禮審度時機、處女投資遇關卡
2月5日星座運勢 處女適合獨處 射手拓展人脈

2月5日星座運勢 處女適合獨處 射手拓展人脈
2月4日星座運勢 水瓶冷靜處理工作 雙子座財務糾紛多

2月4日星座運勢 水瓶冷靜處理工作 雙子座財務糾紛多

熱門新聞

(圖/取自影片)

另類養魚前所未見 他買7冰櫃養百萬元珍稀魚

2023-02-03 15:21
一名女優表示自己因為AV常有的橋段而傷身，並為同業發聲。(取材自Instagram)

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

2023-02-01 20:13
被視為可以接手人類大量文書工作﹑甚至可以自行創作的AI聊天機械人ChatGPT，竟然被彭博記者的一個問題難倒。（Getty Images）

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

2023-02-06 22:00
加州一棟屋子的牆壁沖出「橡子洪水」，場面嚇壞不少人。（取材自臉書）

牆壁開洞噴出700磅「橡子洪水」 20年老師傅：從沒看過

2023-02-04 01:30
土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，專家探討此次地震造成的破壞為何如此之大時透露「地震發生點」和「建築耐受度」是關鍵。(路透)

土耳其強震為何如此致命？專家曝「2關鍵原因」

2023-02-06 22:15
女子上網檢測DNA，隨後卻接到警方通知與凶殺案有關。（取材自TikTok）

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

2023-02-08 00:32

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責