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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

1月23日星座運勢 射手動力十足 摩羯戀情可望明朗

科技紫微網

牡羊座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的欲望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

集中注意力，安全才是第一。

整體運：★★★☆☆

開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

多留意細節方面的問題。

整體運：★☆☆☆☆

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

容易與人產生口角，少說話為妙。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

心情好，做任何事情都順暢。

整體運：★★★★★

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

能量的儲存要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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