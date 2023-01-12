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1月12日星座運勢 巨蟹得上司賞識 雙魚易遇好對象

科技紫微網

牡羊座

愛情需借助開運物來開運。

整體運：★★☆☆☆

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

處理事務，需注意方式與方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

工作並不輕鬆，精神壓力較大。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

身心疲憊時，應暫停稍作休息。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

多注意人際關係的保持和維護。

整體運：★★★★★

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

行動前多思考，會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

過程很重要，宜細心處理。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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