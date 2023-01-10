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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

1月10日星座運勢 雙子投資先觀望 天蠍工作豐收在望

科技紫微網

牡羊座

趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

異性吸引力強，桃花紛飛。

整體運：★★★★☆

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

神清氣爽，愜意的一天。

整體運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

遇事別猶豫，需冷靜果敢。

整體運：★★☆☆☆

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

人氣上升，帶來旺盛的財運。

整體運：★★★★★

社交運順利，身處活躍的人群中宜多留意眾人的談話內容，有望收集到你想要的投資訊息，若能靈活運用到現實中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務，就不會有什麼令人不安的事件發生。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

為了別人的事而辛苦奔波。

整體運：★☆☆☆☆

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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