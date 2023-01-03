我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

1月3日星座運勢 巨蟹感情進展順利 雙魚注意身體保養

科技紫微網

巨蟹座機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高；雙魚座身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑…

牡羊座

輕裝上陣，更容易成功。

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融洽；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

多一分耐心，多一分收穫。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

緊跟愛情的步伐。

整體運：★★★☆☆

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計畫。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

對待他人，還是寬容一些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪欲，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人。工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢低落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 股票 指數

上一則

考古奇案？西國警民宅搜數百考古文物 可追溯5000年前

下一則

新年到看彩虹 CORUM「彩虹圈」寶石表讓你好運上手

延伸閱讀

1月1日星座運勢 射手愛神降臨 雙魚中獎機率高

1月1日星座運勢 射手愛神降臨 雙魚中獎機率高
11月30日星座運勢 牡羊求職面臨選擇障礙 雙子財源旺盛

11月30日星座運勢 牡羊求職面臨選擇障礙 雙子財源旺盛
11月29日星座運勢 巨蟹事業愛情順利 雙魚幸運女神眷顧

11月29日星座運勢 巨蟹事業愛情順利 雙魚幸運女神眷顧
11月28日星座運勢 金牛財運平穩 雙子意外驚喜

11月28日星座運勢 金牛財運平穩 雙子意外驚喜

熱門新聞

谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

2022-12-26 18:39
一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

2022-12-28 02:29
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）

沒入境文件…德國牧羊犬遭丟包機場等死 暖心機長收編

2022-12-29 03:00
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。（取材自推特）

選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主

2022-12-31 02:39
泰國男子下車小便竟將妻子忘在原地，讓她走了20公里找人求救。示意圖。(Getty Images)

該跪算盤？他下車小便忘老婆沒上車 妻徒步20公里求救

2022-12-28 02:28
空服員表示要求寶寶不要哭的乘客常讓他們覺得很困擾。(影片截圖)

乘客要求千奇百怪 空姐曝「頭號難搞」就是這些人

2022-12-29 21:40

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世