12月31日星座運勢 獅子財星高照 處女求職運佳
獅子座今天財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快；處女座若去求職，，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位…
牡羊座
總運: ★★★☆☆
愛情: ★★★☆☆
財運: ★★☆☆☆
工作: ★★★★☆
整體運:
猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦。
金牛座
總運: ★★★★☆
愛情: ★★★★☆
財運: ★★★☆☆
工作: ★★★★☆
整體運:
和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生。
雙子座
總運: ★★★★☆
愛情: ★★★★★
財運: ★★★★☆
工作: ★★★☆☆
整體運:
穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。
巨蟹座
總運: ★★★☆☆
愛情: ★★☆☆☆
財運: ★★★☆☆
工作: ★★☆☆☆
整體運:
今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果。
獅子座
總運: ★★★★☆
愛情: ★★★☆☆
財運: ★★★★★
工作: ★★★★☆
整體運:
今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。
處女座
總運: ★★★★★
愛情: ★★★★☆
財運: ★★★★☆
工作: ★★★★★
整體運:
想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。
天秤座
總運: ★★★★★
愛情: ★★★★☆
財運: ★★★★☆
工作: ★★★★★
整體運:
今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。
天蠍座
總運: ★★★☆☆
愛情: ★★★☆☆
財運: ★★★☆☆
工作: ★★★★☆
整體運:
今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。
射手座
總運: ★★★★☆
愛情: ★★★★☆
財運: ★★★☆☆
工作: ★★★★☆
整體運:
運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以瞭解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。
摩羯座
總運: ★★★★☆
愛情: ★★★★☆
財運: ★★★★☆
工作: ★★★★☆
整體運:
有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
水瓶座
總運: ★★★★☆
愛情: ★★★☆☆
財運: ★★★★☆
工作: ★★★★☆
整體運:
辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可回收利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。
雙魚座
總運: ★★★☆☆
愛情: ★★★☆☆
財運: ★★☆☆☆
工作: ★★★☆☆
整體運:
今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。
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