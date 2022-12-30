12月30日星座運勢 天秤財運低迷 摩羯愛情迷茫

牡羊座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

金牛座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨。

雙子座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★★

整體運:

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

巨蟹座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★★

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★☆

整體運:

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資 風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

獅子座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花。切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

處女座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

天秤座

總運: ★☆☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★☆☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

天蠍座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

射手座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

運勢提醒:

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運:

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

摩羯座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

水瓶座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

雙魚座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★★

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

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