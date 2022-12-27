12月27日星座運勢 單身金牛桃花旺 天蠍上班心情浮躁

牡羊座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

金牛座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票 市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

雙子座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

憑著沖勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資 者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

巨蟹座

總運：★☆☆☆☆

愛情：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

獅子座

總運：★★★★★

愛情：★★★★★

財運：★★★★☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達禮的異性，有伴侶者與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

處女座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

天秤座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

天蠍座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀物件，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

射手座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沈著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計畫原則，會出現經濟窘迫的局面。

摩羯座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

水瓶座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★☆☆☆☆

整體運：

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

雙魚座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

工作上有外出機會，別只顧著觀光 ，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

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