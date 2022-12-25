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12月25日星座運勢 金牛當心得罪人 巨蟹偏財運爆棚

科技紫微網

牡羊座

總運：★★★★☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★★☆

整體運：

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

金牛座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。

雙子座

總運：★★★★★

愛情：★★★★★

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

巨蟹座

總運：★★★☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

獅子座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

處女座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規畫、投資。

天秤座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

天蠍座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

射手座

總運：★★★★☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★★☆

整體運：

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

摩羯座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

水瓶座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

雙魚座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

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