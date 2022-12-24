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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

12月24日星座運勢 牡羊多關心健康 雙魚財不露白

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牡羊座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★★

整體運:

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

金牛座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★★

貴人星座: 水瓶座

整體運:

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

雙子座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

巨蟹座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★★

工作: ★★★★☆

整體運:

閒暇之余有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的物件單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

獅子座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★★★

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★☆

整體運:

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功\異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

處女座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★☆

整體運:

性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情曆久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。

天秤座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛煉。

天蠍座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閑來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

射手座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

摩羯座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

水瓶座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

雙魚座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★★

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益于身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

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