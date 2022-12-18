我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

12月18日星座運勢 水瓶適合告白 天秤虛心學習

科技紫微網

牡羊座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

金牛座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★☆

整體運：

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

雙子座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許\多。

巨蟹座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

獅子座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★☆

整體運：

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多瞭解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

處女座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★★

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

感情浪漫而別致，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

天秤座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的欲望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

天蠍座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

射手座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★★

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功\的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羡慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

摩羯座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

水瓶座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

雙魚座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 咖啡 教育

上一則

世足賽／若見證阿根廷奪冠 大嫂團想刺「那個東西」

延伸閱讀

12月16日星座運勢 巨蟹桃花很旺 獅子總體運佳

12月16日星座運勢 巨蟹桃花很旺 獅子總體運佳
12月15日星座運勢 雙魚獲上級認可 水瓶愛情運強盛

12月15日星座運勢 雙魚獲上級認可 水瓶愛情運強盛
12月14日星座運勢 金牛逛街有驚喜 處女綠栽能聚財

12月14日星座運勢 金牛逛街有驚喜 處女綠栽能聚財
12月13日星座運勢 巨蟹投資遇貴人 天秤工作依靠人脈

12月13日星座運勢 巨蟹投資遇貴人 天秤工作依靠人脈

熱門新聞

烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

2022-12-12 02:44
日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

2022-12-10 00:02
屋主遺留下許多奢侈品，就連賓士車都還停在車庫內。（取材自YouTube）

男子闖廢棄豪宅 發現賓士、香奈兒包全都還在原地

2022-12-15 01:41
許多用戶會在TikTok上使用「透明濾鏡」拍攝作品，畫面中，這些創作者宛若真的「隱身」了。（取材自TikTok）

脫衣裸身…各國美女網紅用抖音套「透明濾鏡」恐遭破解

2022-12-15 16:03
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

2022-12-10 02:23
女子到迪士尼樂園玩，遭迪士尼員工指稱穿著不合適的衣服，因此贈送她一件T恤，希望她能換上。（截圖自TikTok）

辣妹穿細肩帶「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上

2022-12-13 02:29

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅