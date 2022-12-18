12月18日星座運勢 水瓶適合告白 天秤虛心學習

牡羊座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

金牛座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★☆

整體運：

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

雙子座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資 是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許\多。

巨蟹座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

獅子座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★☆

整體運：

已婚者易在孩子的教育 問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多瞭解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

處女座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★★

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

感情浪漫而別致，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

天秤座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的欲望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

天蠍座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

與另一半一起去知性的咖啡 廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

射手座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★★

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功\的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羡慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

摩羯座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

水瓶座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

雙魚座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

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