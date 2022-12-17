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12月17日星座運勢 射手感情互動升溫 雙子小心投資失利

科技紫微網

牡羊座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

金牛座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

雙子座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★★★☆

整體運：

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

巨蟹座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

穿梭于熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

獅子座

總運：★★★☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其矇騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

處女座

總運：★★★★☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★★

整體運：

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

天秤座

總運：★★★★★

愛情：★★★★☆

財運：★★★★★

工作：★★★★★

整體運：

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。

天蠍座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★★

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

射手座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★★

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

摩羯座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★★

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

水瓶座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

雙魚座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

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