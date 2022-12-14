12月14日星座運勢 金牛逛街有驚喜 處女綠栽能聚財
牡羊座
總運：★★★★★
愛情：★★★★★
財運：★★★☆☆
工作：★★★★★
整體運：
今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會！單身美眉抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。
金牛座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★★★☆
工作：★★★☆☆
整體運：
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店鋪者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計畫，對日後工作的實施極有幫助。
雙子座
總運：★★☆☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作專案，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鏈給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。
巨蟹座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收穫頗多。
獅子座
總運：★★★★☆
愛情：★★★★☆
財運：★★★☆☆
工作：★★★★☆
整體運：
今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績單。
處女座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步。
天秤座
總運：★★★★☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
工作：★★★★☆
整體運：
感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的欲望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。
天蠍座
總運：★★☆☆☆
愛情：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。
射手座
總運：★★★★☆
愛情：★★★★☆
財運：★★★☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！
摩羯座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★★★☆
工作：★★★☆☆
整體運：
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
水瓶座
總運：★★☆☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
工作：★☆☆☆☆
整體運：
在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。
雙魚座
總運：★☆☆☆☆
愛情：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
工作：★★☆☆☆
整體運：
戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。
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