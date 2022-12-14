12月14日星座運勢 金牛逛街有驚喜 處女綠栽能聚財

牡羊座

總運：★★★★★

愛情：★★★★★

財運：★★★☆☆

工作：★★★★★

整體運：

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會！單身美眉抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

金牛座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店鋪者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計畫，對日後工作的實施極有幫助。

雙子座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作專案，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鏈給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資 表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

巨蟹座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收穫頗多。

獅子座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績單。

處女座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步。

天秤座

總運：★★★★☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的欲望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

天蠍座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

射手座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

摩羯座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

水瓶座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★☆☆☆☆

整體運：

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票 ，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

雙魚座

總運：★☆☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

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