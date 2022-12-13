12月13日星座運勢 巨蟹投資遇貴人 天秤工作依靠人脈

牡羊座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資 方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

金牛座

總運：★☆☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

雙子座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

巨蟹座

總運：★★★★★

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★★★☆

整體運：

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

獅子座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

處女座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

天秤座

總運：★★★☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

天蠍座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步瞭解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

射手座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收穫。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

摩羯座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★★

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規畫，必將產生很好的效果。

水瓶座

總運：★★★☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的女性今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

雙魚座

總運：★★★★☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計畫進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

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