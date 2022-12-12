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12月12日星座運勢 金牛購物有驚喜 射手投資需謹慎

科技紫微網

金牛眼光不錯，購物易有驚喜。射手座財運普通，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

牡羊座

總運: ★☆☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★☆☆☆☆

整體運:

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

金牛座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於不絕於耳的閒言閒語置之不理，靜下心的你可以超越他人，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

雙子座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收穫；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

巨蟹座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

獅子座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

處女座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計畫甚至需要做些改變。

天秤座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

天蠍座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

射手座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

摩羯座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★☆☆☆☆

整體運:

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

水瓶座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

雙魚座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★★

工作: ★★★★☆

整體運:

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

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