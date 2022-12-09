12月9日星座運勢 獅子容易感傷 雙魚揮灑淋漓
牡羊座
總運：★★☆☆☆
愛情：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。
金牛座
總運：★★★★☆
愛情：★★★★☆
財運：★★★☆☆
工作：★★★★☆
整體運：
今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。
雙子座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
工作：★★☆☆☆
整體運：
今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收穫。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。
巨蟹座
總運：★★★★☆
愛情：★★★★☆
財運：★★★★☆
工作：★★☆☆☆
整體運：
今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。
獅子座
總運：★★☆☆☆
愛情：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
工作：★★☆☆☆
整體運：
情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裏只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。
處女座
總運：★☆☆☆☆
愛情：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
工作：★★☆☆☆
整體運：
若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。
天秤座
總運：★★☆☆☆
愛情：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。
天蠍座
總運：★★★★★
愛情：★★★☆☆
財運：★★★★☆
工作：★★★★★
整體運：
投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。
射手座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★★☆
財運：★★★☆☆
工作：★★★☆☆
整體運：
你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。
摩羯座
總運：★★★★☆
愛情：★★★★☆
財運：★★★★☆
工作：★★★☆☆
整體運：
戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。
水瓶座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
工作：★★★★☆
整體運：
工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。
雙魚座
總運：★★★☆☆
愛情：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
工作：★★★★☆
整體運：
今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。
【延伸閱讀】
上一則
紐約研究發現 螞蟻居然也會「餵奶」網敲碗求味道
下一則
FB留言