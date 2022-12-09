12月9日星座運勢 獅子容易感傷 雙魚揮灑淋漓

牡羊座

總運：★★☆☆☆

愛情：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

金牛座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資 上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

雙子座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收穫。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

巨蟹座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

獅子座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裏只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

處女座

總運：★☆☆☆☆

愛情：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

天秤座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

天蠍座

總運：★★★★★

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★★★★

整體運：

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

射手座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

摩羯座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

水瓶座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

雙魚座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





