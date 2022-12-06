12月6日星座運勢 水瓶工作優異恐遭妒 巨蟹表白易成功

牡羊座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

金牛座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身 運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

雙子座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影 ，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

巨蟹座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

獅子座

總運： ★★☆☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★☆☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資 。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

處女座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

天秤座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★★

整體運：

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的瞭解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

天蠍座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★★

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺\不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

射手座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

摩羯座

總運： ★★☆☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★☆☆☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

水瓶座

總運： ★☆☆☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★☆☆☆☆

工作： ★☆☆☆☆

整體運：

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親物件哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

雙魚座

總運： ★★☆☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

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