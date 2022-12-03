12月3日星座運勢 雙子忌辦公室戀情 摩羯快手捕財源

牡羊座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

金牛座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園 瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算 內的東西，要適當控制你的購物欲；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

雙子座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉升的機會。

巨蟹座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

獅子座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的物件。

處女座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★☆☆☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

賦閑在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，對方的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

天秤座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★★

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

天蠍座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★★

整體運：

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步瞭解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

射手座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

摩羯座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★★

整體運：

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

水瓶座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★☆☆

整體運：

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

雙魚座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

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