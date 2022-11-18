11月18日星座運勢 天秤工作順遂 射手衝勁十足
牡羊座
運勢起伏，多給自己打氣。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
金牛座
會收到愛的神祕禮物。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
異性緣相當好的一天。
整體運：★★★★★
工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
愛情是兩個人的功課。
整體運：★☆☆☆☆
掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
腦到心到，四肢勤快。
整體運：★★★★☆
今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，要好好把握；過去用的那套理財方法，今天看來已經過時，不如嘗試新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事想急於做好，辦事效率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
合理利用有利時機。
整體運：★★★☆☆
錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
事事小心，安全第一。
整體運：★★★☆☆
在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
射手座
很有衝勁，積極進取。
整體運：★★★★☆
今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
摩羯座
應避免和對手的硬拚。
整體運：★★☆☆☆
對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
過於強勢會讓人對你失去好感。
整體運：★★★☆☆
你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
頗為順心如意的一天。
整體運：★★★☆☆
已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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