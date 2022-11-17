11月17日星座運勢 雙子精神疲勞 處女貴人運強
牡羊座
用心瞭解他人的想法。
整體運：★★★☆☆
在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄託在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
適當控制脾氣。
整體運：★★★★★
在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
雙子座
腦力勞動繁重。
整體運：★★★☆☆
感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企畫難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
再忙也要關注愛情。
整體運：★★★★☆
工作中的計畫停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
獅子座
易與人起爭執。
整體運：★★☆☆☆
今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
貴人運強，有機會獲得賞識。
整體運：★★★★☆
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。
整體運：★★★☆☆
為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
注意矛盾的一體兩面性。
整體運：★☆☆☆☆
不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
小心謹慎，以為上上之策。
整體運：★★☆☆☆
愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
貪玩的一天。
整體運：★★★☆☆
今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
學會尋找生活中的側重點。
整體運：★★☆☆☆
愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
精神飽滿的一天，情緒很激昂。
整體運：★★★★☆
與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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