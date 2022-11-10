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11月10日星座運勢 金牛愛情甜蜜 雙子思維活躍

科技紫微網

牡羊座

得失心很重，小心虛榮誤事。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

愛情甜蜜，有錢財入帳。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

人際關係和諧，外在助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計畫可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

借助好運勢，解決延宕已久的問題。

整體運：★★★★★

好的企畫、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計畫。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花；財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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