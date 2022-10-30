10月30日星座運勢 獅子向外尋財源 水瓶克制占有欲

牡羊座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

整體運：★★★☆☆

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資 者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

精神交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資欲望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

坦誠面對壓力。

整體運：★★★★☆

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

運勢上揚，各方面表現都很不錯。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡 ，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

相互信任是維護感情的基礎。

整體運：★★★☆☆

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

勞有所獲，出門易交好運。

整體運：★★★☆☆

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

忠言逆耳利於行。

整體運：★★★☆☆

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有欲太強會有不少問題。學習欲望強烈，是溫故而知新的好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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