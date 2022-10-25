10月25日星座運勢 雙魚適合投資、金牛桃花運極強
牡羊座
悲觀失望的情緒占據了思想。
整體運：★☆☆☆☆
遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！
整體運：★★★★☆
桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。
整體運：★★★☆☆
工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
有受束縛的感覺，心境要平和些。
整體運：★★☆☆☆
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
與人配合才能讓工作取得進展。
整體運：★★☆☆☆
事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。
整體運：★★★★★
多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
為人做事低調一些，對你有好處。
整體運：★★☆☆☆
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
忙碌的一天。
整體運：★★★☆☆
許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。
整體運：★★★☆☆
今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
運勢不錯，易有貴人相助。
整體運：★★★★☆
今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
運勢平淡而蘊含轉機。
整體運：★★★☆☆
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
不妨在習慣上做一些小改變吧！
整體運：★★★★☆
今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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