10月10日星座運勢 雙子小心破財 射手切忌貪念

牡羊座

感覺有些無助。

整體運★★☆☆☆

今天花很多心思想要給對方驚喜，卻被對方潑冷水，感覺很無助，太計較得失會讓自己活得更累。工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，把心思放在工作才好。

愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆

財運★☆☆☆☆

金牛座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資 上，可以選擇股市或房地產 方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運★★★★★

事業運★★★★★

財運★★★★☆

雙子座

莫問回報，拚命付出就對了。

整體運★★★☆☆

渴望百分之百的愛情，不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆

財運★★☆☆☆

巨蟹座

有一種幸運從天而降的感覺。

整體運★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運★★★★★

事業運★★★☆☆

財運★★★★☆

獅子座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運★★★★☆

事業運★★★★☆

財運★★★☆☆

處女座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運★★★☆☆

對於你細心體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動。工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過最佳解決時機。在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方名字感到尷尬。

愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆

財運★★★☆☆

天秤座

滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

整體運★★☆☆☆

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很。心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯。財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

愛情運★☆☆☆☆

事業運★★★★☆

財運★★☆☆☆

天蠍座

結打得越久，越難解開。

整體運★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔。在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意。長時間單手接聽電話，易引起手肘等處痠痛。

愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆

財運★★★☆☆

射手座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運★★★☆☆

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰術上重視它便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆

財運★★☆☆☆

摩羯座

心情開朗，享受甜美的生活。

整體運★★★★☆

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆

財運★★★★☆

水瓶座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆

財運★★☆☆☆

雙魚座

情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

整體運★☆☆☆☆

人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運被動，沒有好的機會，有餘錢還是儲蓄 起來較好。

愛情運★★☆☆☆

事業運★☆☆☆☆

財運★☆☆☆☆

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