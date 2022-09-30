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9月30日星座運勢 巨蟹愛情運佳 處女幸運降臨

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牡羊座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

全心全意的做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體痠痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

大膽地嘗試會得到可喜的回報。

整體運：★★☆☆☆

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

做事無原則容易壞事。

整體運：★★☆☆☆

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計畫可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

今天心情不錯，應保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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