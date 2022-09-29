9月29日星座運勢 射手財神降臨 水瓶好運連連

牡羊座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

整體運：★★★★☆

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資 方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

追求浪漫時很容易讓錢財流走。

整體運：★★★☆☆

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

輕裝上陣，更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育 工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

多注意工作細節。

整體運：★★☆☆☆

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

要在團隊中找到自己的位置。

整體運：★★★☆☆

上班族在今天就別想要逞能獨挑大梁，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘配戴水晶，能增強愛情運勢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

幸運的一天，好運連連。

整體運：★★★★★

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣分其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

情緒不佳，注意調節。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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