9月28日星座運勢 雙子易犯小人 天秤魅力四射
牡羊座
運勢頗佳。
整體運：★★★★☆
今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
適合戶外活動，放鬆身心。
整體運：★★☆☆☆
今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
今天易犯小人，出門需多留意。
整體運：★☆☆☆☆
今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺布。工作上任務加重，但也不要把計畫排得太滿，以免忙中有錯。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。
整體運：★★☆☆☆
只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
想推銷產品，先推銷自己。
整體運：★★★★★
愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸菸、喝酒適度就好。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
別輕易愛，愛了就別輕易放手。
整體運：★★★☆☆
感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。
整體運：★★★★☆
言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規畫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
過程很重要，宜細心處理。
整體運：★★★☆☆
今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
工作中蘊藏機遇。
整體運：★★★☆☆
在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計畫，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
舉棋不定會讓你錯失良機。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。
整體運：★★★★☆
會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
放鬆些，運勢會更強。
整體運：★★★☆☆
今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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