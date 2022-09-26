9月26日星座運勢 金牛好運相伴 摩羯能力突顯
牡羊座
處理好人際關係是今天的重點。
整體運：★★☆☆☆
上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
好運氣相伴的一天，心情愉快。
整體運：★★★★★
已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客；公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
心情不錯，較能順心順意。
整體運：★★★★☆
今天戀情有逐漸上升的趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓感情更甜蜜。財運平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事的配合相當有默契，易取得突破性成果。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
調整積極性保持良好狀態。
整體運：★★★☆☆
精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
平順安逸，想有所收獲還得積極付出。
整體運：★★☆☆☆
有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
與情人相處少提工作上的事情。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
機會暗藏在小事之中。
整體運：★★★☆☆
今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
心情明朗，好運隨身。
整體運：★★★★☆
新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
太過張揚的行為，容易引起他人反感。
整體運：★★★☆☆
工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
能力突顯的一天。
整體運：★★★★☆
文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣分來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
不必強人所難。
整體運：★★★☆☆
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
凡事要多分耐心。
整體運：★★☆☆☆
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
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