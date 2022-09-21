9月21日星座運勢 金牛幹勁十足 獅子工作進展快速
牡羊座
總體運勢平順，能保持愉快的身心狀態。
整體運：★★★☆☆
抽時間帶另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者在穿著打扮上可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
凡事不可操之過急。
整體運：★★☆☆☆
對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
「嘗試錯誤」也很有必要。
整體運：★☆☆☆☆
與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
你的善解人意受到眾人的歡迎。
整體運：★★★★★
工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
不要期望太高。
整體運：★★★☆☆
因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
比較沉悶的一天。
整體運：★★☆☆☆
待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
運勢平順，態度將決定今天的收獲。
整體運：★★★☆☆
今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
做事需量力而行，安守本分。
整體運：★★★★☆
工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
善待身邊的人，便能提升今天的運氣。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
運勢很好，在競爭中表現傑出。
整體運：★★★★☆
競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
面對工作信心十足。
整體運：★★☆☆☆
今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。
整體運：★★★★☆
愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
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