9月9日星座運勢 天蠍桃花紛飛 摩羯欠貴人運

牡羊座

運勢不佳，心情低落。

整體運：★☆☆☆☆

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

萬事俱備，只待行動。

整體運：★★★★★

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小祕訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

先做人，後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資 機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

人際關係融洽，有機會結識新朋友。

整體運：★★★★☆

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計畫進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

異性吸引力強，桃花紛飛。

整體運：★★★★☆

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

積極面對外來的壓力。

整體運：★★☆☆☆

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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