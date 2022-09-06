我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

9月6日星座運勢 雙子工作遇瓶頸 摩羯買彩券可望中獎

科技紫微網

牡羊座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

金牛座

收集資訊，理性分析、抉擇。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

一大早就要開始有條理的安排工作。

整體運：★★☆☆☆

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

用心做事才能有收穫。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

調整好心態是今日要做好的首要功課。

整體運：★★☆☆☆

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

管理好情緒是今日之重點。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

整體運：★★★★☆

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

性情開朗者會是你的事業貴人。

整體運：★★★★★

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 手機

上一則

夢幻工作 日男「什麼都不做」就可領時薪1萬日圓

延伸閱讀

9月4日星座運勢 巨蟹可望獲友人牽紅線 獅子偏財運佳

9月4日星座運勢 巨蟹可望獲友人牽紅線 獅子偏財運佳
9月3日星座運勢 天秤易被利用 雙魚心情暢快

9月3日星座運勢 天秤易被利用 雙魚心情暢快
9月2日星座運勢 金牛偏財運不錯 處女借助好運勢

9月2日星座運勢 金牛偏財運不錯 處女借助好運勢
9月1日星座運勢 獅子財運旺盛 射手充滿幹勁

9月1日星座運勢 獅子財運旺盛 射手充滿幹勁

熱門新聞

一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
巴西女歌手全裸演出被摸遍。(取材自推特)

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

2022-09-04 03:47
塔比莎在夏威夷弄丟錢包，還被檢獲的陌生男子要求約會才要歸還。（取材自TikTok@tabithaswatosh）

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

2022-08-29 22:57
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25
新郎在婚禮開始時留著長髮(左圖)，在婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，賓客們都以為他們是去更換禮服，怎料一對新人回來時沒有更衣、反而是新郎變成短髮造型了。（取材自推特）

一場婚禮2個新郎？ 長髮新郎突變短髮 網驚：被掉包了

2022-09-02 21:24

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水