9月2日星座運勢 金牛偏財運不錯 處女借助好運勢
牡羊座
站得越高，不見得飛得越高。
整體運：★★★☆☆
切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
很有衝勁，積極進取。
整體運：★★★★☆
今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
投資易有新的發現，宜好好把握機遇。
整體運：★★★☆☆
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
內心的感覺要適時表露。
整體運：★★☆☆☆
壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
行動時顯得有些吃力。
整體運：★★☆☆☆
徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
借助好運勢，解決延宕已久的問題。
整體運：★★★★★
好的企畫、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
幫助別人，也就是強大自己。
整體運：★★★★☆
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
找出有利的方向，會有不錯的助運效果。
整體運：★★★☆☆
感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
愛情需借助開運物來開運哦！
整體運：★★☆☆☆
愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
不可妄加猜測別人的行為。
整體運：★☆☆☆☆
在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
顯得粗心，有遺失錢財的傾向。
整體運：★★★☆☆
今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計畫原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
微笑、大方會帶給你好運。
整體運：★★★★☆
單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
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