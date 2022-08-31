8月31日星座運勢 雙魚貴人運佳 水瓶提防小人圈套
牡羊座
找個屬於自己的第三空間。
整體運：★★☆☆☆
被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
能言善道，易吸引異性的目光。
整體運：★★★☆☆
嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
壓力較大，覺得不堪負荷。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
心情愉悅，好運氣大大增強。
整體運：★★★★☆
愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！
整體運：★★★☆☆
添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
切忌濫交朋友。
整體運：★★☆☆☆
朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。
整體運：★★★★★
異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
天蠍座
事情別想得太過複雜。
整體運：★☆☆☆☆
感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。
整體運：★★★★☆
靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
運勢不錯，努力爭取表現機會。
整體運：★★★☆☆
與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計畫地投遞簡歷，會有不錯的回應。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
提防身邊的陌生人。
整體運：★★★☆☆
切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。
整體運：★★★★☆
情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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