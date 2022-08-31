8月31日星座運勢 雙魚貴人運佳 水瓶提防小人圈套

牡羊座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

能言善道，易吸引異性的目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

壓力較大，覺得不堪負荷。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情愉悅，好運氣大大增強。

整體運：★★★★☆

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資 策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計畫地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

整體運：★★★★☆

情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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