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8月29日星座運勢 天蠍活力四射 摩羯桃花盛開

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牡羊座

對於愛情，切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

運勢較弱，各方面都不太順遂。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

不要畏懼困難，要勇敢向前。

整體運：★★★☆☆

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計畫整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

有計畫就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

車到山前必有路，別自己嚇自己。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

心情開朗，看什麼都覺得順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

退一步海闊天空。

整體運：★☆☆☆☆

和戀人間各執己見，雙方都不願意退讓，極易捲入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，能從中獲得不少收獲；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

顧好眼前，活在當下。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

會收到愛的神祕禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

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