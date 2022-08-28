8月28日星座運勢 雙子把握桃花 天秤不宜金錢遊戲

牡羊座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資 ，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢明朗，收穫頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

處女座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

今日情緒較為愉悅。

整體運：★★★★☆

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身 鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

整體運：★★★★☆

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影 。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

擁有幸福的負擔。

整體運：★★★☆☆

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

按計劃行事，切忌強出頭。

整體運：★★★☆☆

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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