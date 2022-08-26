8月26日星座運勢 雙子切忌蠻幹 射手貴人相肋
雙子座今天對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕；射手座工作上雖會遇到困難，但能獲得上司、長輩照顧，攻克難關…
牡羊座
充分發揮你的主觀意志與行動力。
整體運：★★★☆☆
異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
放棄便也是開始。
整體運：★★☆☆☆
看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦。人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
切忌蠻幹。
整體運：★★☆☆☆
對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
遠離是非，避免說人長、道人短。
整體運：★★★★★
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦。看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
要學會釋放發洩不良的情緒。
整體運：★★☆☆☆
總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
普通的一天，工作順意讓你心情順暢。
整體運：★★★☆☆
你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
很多事情會有轉機。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
遇事應隨機應變。
整體運：★★★★☆
今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
貴人助力強，逢凶化吉。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
戀愛百分百。
整體運：★★★★☆
你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
好心有時也不是件好事。
整體運：★☆☆☆☆
你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
心平氣和才能解決問題。
整體運：★★★★☆
感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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