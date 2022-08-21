8月21日星座運勢 雙子正財收入快 天蠍向外活動有好運
牡羊座
異性緣佳，是談情說愛的好日子。
整體運：★★★★☆
單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收穫。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
人際關係上應對得宜、技巧圓滑。
整體運：★★★★★
與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
愛情不如想像中的完美。
整體運：★★★★☆
步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
多關心另一半。
整體運：★★★☆☆
愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。
整體運：★★★★★
今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
有機會發揮專長與才藝。
整體運：★★★★☆
如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
拓展人脈，尋找商機的日子。
整體運：★★★★★
今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
天蠍座
與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。
整體運：★★★★★
向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
整體運：★★★☆☆
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
人間自有公道，付出終有回報。
整體運：★★★☆☆
渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
愛情要多增加點溫度。
整體運：★★★★☆
和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。
整體運：★★★★☆
與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
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