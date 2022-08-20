8月20星座運勢 雙魚提防金錢陷阱 獅子正財運佳

牡羊座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

處事時要慎重為之。

整體運：★★★★☆

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資 上可開創新的局面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

異性緣佳，是表白的好日子。

整體運：★★★★☆

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算 ，以免透支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身 房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

尊重別人也是尊重自己。

整體運：★★★★☆

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

過開心的一天。

整體運：★★★☆☆

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

一切都往好的方向發展。

整體運：★★★★☆

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

桃花運旺盛。

整體運：★★★★☆

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





