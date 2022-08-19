8月19日星座運勢 雙子桃花爆棚 金牛留意健康
牡羊座
總體運勢旺盛，理財是今日的重點。
整體運：★★★★☆
單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。
整體運：★★★☆☆
敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
團隊合作是事業突破的關鍵所在。
整體運：★★★★☆
團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
靈活變通的態度是你所需要的。
整體運：★★☆☆☆
需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
情緒低落，有種逃避的想法。
整體運：★☆☆☆☆
遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
工作再忙，也不能冷落了對方。
整體運：★★★★☆
今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
主動關懷他人。
整體運：★★★☆☆
與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
思念成為甜蜜的契機。
整體運：★★★☆☆
正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
射手座
精神不振，易感疲憊，注意調整作息。
整體運：★★☆☆☆
情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。
整體運：★★★★★
多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
適合與人互動的一天。
整體運：★★★☆☆
今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
機會靠自己創造。
整體運：★★☆☆☆
工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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