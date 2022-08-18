8月18日星座運勢 牡羊遇見伯樂 處女人氣上升
牡羊座
難得的知遇之恩。
整體運：★★★★★
有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
金牛座
心情有點鬱悶，做事缺少耐性。
整體運：★☆☆☆☆
毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
時間觀念有待加強。
整體運：★★★☆☆
已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
被溫暖的感覺所包圍。
整體運：★★★★☆
相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天幹勁十足。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
獅子座
借來的好運在你身上效用更大。
整體運：★★☆☆☆
今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
人氣上升，社交活動是開心的時刻。
整體運：★★★☆☆
見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
健康最為重要。
整體運：★★☆☆☆
由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
備好糧草，有所準備再出發。
整體運：★★☆☆☆
商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
合理利用有利時機。
整體運：★★★☆☆
錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
別把事情想得太糟糕。
整體運：★★★★☆
今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
無奈與追求共存，思想在爭論。
整體運：★★★☆☆
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
注意自己的儀表，給人留下好印象。
整體運：★★★★☆
今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
上一則
FB留言