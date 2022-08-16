8月16日星座運勢 金牛別獨攬工作 獅子投資開花結果
牡羊座
有異性主動邀約，感情進展順利。
整體運：★★★★☆
有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
要在團隊中找到自己的位置。
整體運：★★★☆☆
上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。
整體運：★★☆☆☆
運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。
整體運：★☆☆☆☆
今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
值得慶賀的一天。
整體運：★★★★★
積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
處女座
戶外休閒能緩解疲勞。
整體運：★★★☆☆
別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
感受到阻力，有點力不從心。
整體運：★★☆☆☆
已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。
整體運：★★★☆☆
今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。
整體運：★★★★☆
今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
摩羯座
與長輩相處也要講究方式。
整體運：★★★☆☆
情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
有不錯的表現機會。
整體運：★★★★☆
今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一種畏懼感，他似乎無從下手呢！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。
整體運：★★☆☆☆
只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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