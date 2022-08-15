8月15日星座運勢 巨蟹人逢喜事 天秤壓力過大
牡羊座
消費應該適可而止。
整體運：★★☆☆☆
適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
平靜的一天，知足則易感到愜意。
整體運：★★★★☆
距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
自信使你變得更有魅力。
整體運：★★★☆☆
難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
人逢喜事精神爽。
整體運：★★★★☆
今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
面對工作信心十足。
整體運：★★☆☆☆
今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
焦躁的情緒讓你感到不安。
整體運：★☆☆☆☆
今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
壓力過大，讓你的情緒有些低沉。
整體運：★★☆☆☆
今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
相當順利的一天，一些小的挫折很容易就丟開了。
整體運：★★★★★
你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫別緻，一份用心準備的小禮品，可讓你在對方心目中增加不少的印象分。學生族在課堂上積極提問發言，能有精采的表現。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
勇於爭取者可得好運。
整體運：★★★★☆
不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
宜靜不宜動，急於求成易出錯。
整體運：★★★☆☆
今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
工作機會多，但也面臨挑戰。
整體運：★★★☆☆
藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
學習積極性很強。
整體運：★★★☆☆
因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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