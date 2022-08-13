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8月13日星座運勢 天秤發現商機 獅子桃花朵朵開

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牡羊座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

EQ頗高，有利交友。

整體運：★★★★★

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

將事情簡單化，心情會快樂許多。

整體運：★★★★☆

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

散播快樂，樂於助人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計畫就趕快行動吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

處處隱藏商機，多用心去發現。

整體運：★★★★☆

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情欲也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

知己難求。

整體運：★★★★☆

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

輕鬆愉快的一天，好運連連。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

歡歡喜喜的才會有好運降臨。

整體運：★★★☆☆

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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