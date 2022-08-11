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8月11日星座運勢 牡羊珍惜幸福 雙魚順心遂意

科技紫微網

牡羊座

珍惜眼前的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，要調整好心態。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計畫可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣分可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

今天的情緒不太好。

整體運：★★★☆☆

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

在生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

行動力較弱，比較懶散。

整體運：★☆☆☆☆

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

順心遂意，放手一搏。

整體運：★★★★★

發出的邀請能得到對方的認同，精心策畫的小節目也能取悅他。工作效率頗高，效果不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙。抽時間去做一些有氧運動，有助於提高大腦的思維敏銳度。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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