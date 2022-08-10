8月10日星座運勢 金牛事業愛情順利 雙子求職有好消息
牡羊座
心態良好，可帶動好運氣。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
今天內心較充實，心情愉快。
整體運：★★★★★
今天與志趣相投的異性共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事搭配相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
EQ減低、智商升高的一天。
整體運：★★★☆☆
今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
事業和財富能同步發展。
整體運：★★★★☆
工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
積極向前，尋求解決問題的辦法。
整體運：★★☆☆☆
單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
普通的一天，財運稍微低迷。
整體運：★★★☆☆
愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計畫，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
群策群力才是上策。
整體運：★★★★☆
長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天蠍座
全心全意的做好自己。
整體運：★☆☆☆☆
你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
真誠的付出，必有所收穫。
整體運：★★★☆☆
謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
敢於表達，切忌忍氣吞聲。
整體運：★★☆☆☆
一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
決斷需要理性。
整體運：★★★★☆
果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
心情不錯，享受獨處的快樂。
整體運：★★★☆☆
今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
想找回被偷的iPhone 別對小偷嗆聲 先做這件事才對
下一則
FB留言