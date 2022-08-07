8月7日星座運勢 天蠍吃喝玩樂 射手平順安好
牡羊座
運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★★
會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。
整體運：★★★☆☆
坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
注重過程，少計較結果。
整體運：★★★☆☆
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。
整體運：★★★★☆
今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
遇到事情和困難能得到有效的解決。
整體運：★★★★☆
戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
運勢旺盛，及時把握別錯過。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
己所不欲，勿施於人。
整體運：★★★☆☆
送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
平順安好，卸下偽裝就能自由自在。
整體運：★★★☆☆
與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
溫馨的一天。
整體運：★★★★☆
親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
水瓶座
今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。
整體運：★★★★★
感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
開心、團圓的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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