8月6日星座運勢 金牛宜修補友情 獅子異性緣佳
牡羊座
財運較突出的一天，好好利用這股順風。
整體運：★★★☆☆
單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
靜心休養最為重要。
整體運：★★★☆☆
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
多聽聽他的聲音。
整體運：★★★★☆
容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
向他人表示愛心的好時候。
整體運：★★★★☆
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
人緣頗旺的一天。
整體運：★★★★☆
和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
有利與人接觸互動，機會頗多。
整體運：★★★★☆
有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
射手座
切忌含糊其辭，以免發生誤解。
整體運：★★★★☆
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
摩羯座
衝動是魔鬼。
整體運：★★★★☆
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
擅於發現生活中的亮點。
整體運：★★★★★
與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
雙魚座
穩定的一天，精力充沛。
整體運：★★★☆☆
今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
南韓月球軌道探測器升空 BTS暴紅單曲也跟著進軍太空
下一則
FB留言