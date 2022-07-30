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7月30日星座運勢 巨蟹幹勁十足 天秤旅遊運佳

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牡羊座

坦誠面對壓力。

整體運：★★★★☆

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

渴望表現的一天。

整體運：★★★☆☆

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座

適合走訪的一天。

整體運：★★★★★

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

摩羯座

心情平和，做事冷靜。

整體運：★★★☆☆

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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