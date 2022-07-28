7月28日星座運勢 處女幸運降臨 雙魚愛情運佳

處女座今天有一種幸運從天而降的感覺，有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源。雙魚座愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已。

牡羊座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券 方面的報紙，搜集一些投資 方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

做什麼事都要把握好「尺度」。

整體運：★★★☆☆

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

今天比較激動，容易有暴躁情緒。

整體運：★★☆☆☆

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

感覺有些無力。

整體運：★☆☆☆☆

做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

融洽的關係為工作營造好的氛圍。

整體運：★★★☆☆

你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

有一種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

今天頗受異性歡迎。

整體運：★★★☆☆

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影 ，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

精心打扮，能為你的運勢加分。

整體運：★★★☆☆

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

訊息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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