7月27日星座運勢 天秤幫忙量力而為 獅子小心漏財
牡羊座
有機會獲得幸運之星的眷顧。
整體運：★★★☆☆
單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
心潮澎湃，很想熱烈的動起來。
整體運：★★★★★
今天身邊的異性朋友們都非常活躍；再多點勇氣，給自己一些機會。多與家人相處，就能感受到濃濃的親情，幸福的感覺會油然而生。他人向你承諾之事，今日可望兌現。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
幸運的一天，目標也很明確。
整體運：★★★★☆
今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
結打得越久，越難解開。
整體運：★★★★☆
兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
心態不穩，較衝動，要注意控制。
整體運：★★☆☆☆
今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
情緒時好時壞。
整體運：★☆☆☆☆
情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
處理好人際關係是今天要做好的功課。
整體運：★★☆☆☆
顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
運勢平順，多留意感情問題。
整體運：★★★☆☆
工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
感情困擾多，應把重心放在其他事務上。
整體運：★★★☆☆
今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
留心說話語氣，平和表達。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
開朗坦率，今天情緒較高亢。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
機會要靠自己爭取。
整體運：★★☆☆☆
單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策畫、設計工作。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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